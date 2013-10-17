Любителей саксофонных ритмов ждут на "Среде Джаза"

Все направления джазовой музыки – от свинга и бибопа до фанка и блюза – ждут столичных жителей в клубе "Китайский летчик Джао Да". 23 октября там состоится очередной концерт под названием "Среда Джаза", на котором выступят "Сто Ватт", "Неправильные Пчелы" и Kate and Friends.

Любители чарующих звуков саксофона услышат ритмы старого доброго рок-н-ролла, расслабляющего блюза и зажигательного танцевального фанка. Молодые талантливые коллективы сыграют как мировые хиты, так и собственные композиции.

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