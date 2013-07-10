10 июля 2013, 17:52Культура
Джазовый вокалист Сергей Манукян исполнит популярные хиты
Сергей Манукян. Фото: пресс-служба "Союза композиторов"
12 июля в клубе "Союз композиторов" выступит российский джазовый вокалист Сергей Манукян, добившийся признания не только на отечественной сцене, но и за рубежом - артист сотрудничал с легендарным музыкантом-экспериментатором Френком Заппой.
Особенность исполнения Манукяна в том, что он сочетает мотивы популярной музыки с джазовыми элементами.
Родился Сергей Манукян в 1955 году в Грозном. Еще в детстве он проявил интерес к барабанам и дебютировал в оркестре Гостелерадио ЧИАССР. Карьера джазового вокалиста началась в 1981 году на фестивале джаза в Латвии.
Начало концерта - в 20:30, стоимость билетов - от 500 рублей.
Напомним, билеты на концерты вы можете приобрести на нашем сайте.
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