Джазовый вокалист Сергей Манукян исполнит популярные хиты

Сергей Манукян. Фото: пресс-служба "Союза композиторов"

12 июля в клубе "Союз композиторов" выступит российский джазовый вокалист Сергей Манукян, добившийся признания не только на отечественной сцене, но и за рубежом - артист сотрудничал с легендарным музыкантом-экспериментатором Френком Заппой.

Особенность исполнения Манукяна в том, что он сочетает мотивы популярной музыки с джазовыми элементами.

Родился Сергей Манукян в 1955 году в Грозном. Еще в детстве он проявил интерес к барабанам и дебютировал в оркестре Гостелерадио ЧИАССР. Карьера джазового вокалиста началась в 1981 году на фестивале джаза в Латвии.

Начало концерта - в 20:30, стоимость билетов - от 500 рублей.

Напомним, билеты на концерты вы можете приобрести на нашем сайте.

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