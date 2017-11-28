Десять детей пострадали в ДТП с автобусом в Чебоксарах

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

13 человек, среди которых 10 детей, пострадали в аварии со школьным автобусом в Чувашии.

ДТП случилось около 7:50. По данным РИА Новости, пострадавших доставили в больницу. Это дети, оба водителя и сопровождающий учеников. Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса не уступил школьному автобусу, в результате чего они столкнулись. Дети находятся в республиканской больнице, взрослые – в больнице скорой медицинской помощи. Один из водителей – в тяжелом состоянии.