"Велоночь" пройдет 2 сентября по новому маршруту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Колонна "Велоночи" пройдет по новому маршруту, который согласовали московские власти. Старт заезда заявлен на 00:00 2 сентября, передает Агентство "Москва".

"В пятницу, 24 августа, на межведомственной городской комиссии по перекрытиям согласован маршрут московской "Велоночи". Мероприятие состоится в ночь с 1 на 2 сентября", – сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Маршрут составляли в ЦОДД совместно с организаторами "Велоночи". Его протяженность составит 23 километра.

Велосипедисты проедут от Парка Горького до "Сокольников" по Садовому кольцу, а также по улице Коровий Вал, Люсиновская, Большая Серпуховская, по Николоямской, Андроньевской, Красноказарменной набережным и другим улицам столицы.

В ЦОДД ранее сообщали, что в организации таких заездов учитываются интересы москвичей, чтобы создать минимум неудобств горожанам.