Москва онлайн покажет воздушное шоу на фестивале "Небо: теория и практика"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

22 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за выступлениями пилотажных групп в рамках Федерального фестиваля воздухоплавания "Небо: теория и практика".

Вы увидите полеты на вертолете Ми-4 и самолете V-100 "Тайга", выступления Федерации парашютного спорта и Федерации сверхлегкой авиации.

Фестиваль будет проходить с 22 по 23 мая на аэродроме Черное городского округа Балашиха. Гостей ждут головокружительные виражи чемпионов Европы и мира, выступления пилотажных групп и знакомство с чудесами авиатехники.

Смотрите трансляцию 22 мая в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.