Москва онлайн покажет гонки на Центральном московском ипподроме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В День защитника Отечества, 23 февраля, на Центральном московском ипподроме пройдет фестиваль "Кросс-Ипподром".

В гонке примут участие 60 звездных пилотов разных гоночных серий (кросс, ралли-кросс, кольцо и дрифт). В прямом эфире зрители Москвы онлайн смогут увидеть шесть заездов, которые прокомментирует спортивный комментатор.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 13:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.