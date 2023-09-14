Москва онлайн покажет конное шоу с воздушными гимнастами и световыми эффектами

Фото: horseshow.ru

15 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть конное гала-шоу от создателей фестиваля "Иваново поле". На сцене будут продемонстрированы сложнейшие постановки, где главным героем является лошадь. В представлении будут задействованы актеры, танцоры и акробаты. Шоу будет дополнено аудиовизуальными эффектами.

Зрители увидят номер "Свобода лошадей" от конного театра Кремлевской школы верховой езды, представление "Легенды Дикого Запада" от Федерации конного спорта, сценку "Ангелы" от конного театра Ларисы Луста, отрывок из балета "Лебединое озеро", флаговое шоу с триколором и воздушными гимнастами и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 15 сентября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.