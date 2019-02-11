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11 февраля, 16:59

Бесплатно прокатиться на канатной дороге можно 16 февраля

досуг

11 февраля, 16:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Канатная дорога, связывающая Лужники и Воробьевы горы, в субботу, 16 февраля, с 18:00 до 22:00 будет работать бесплатно. Это связано с проведением этапа кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине "Лыжная акробатика".

"Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро "Воробьевы горы", либо на канатной дороге: от станций "Лужники" или "Воробьевы горы" до средней станции "Новая лига" – место проведения соревнований", – уточнили в пресс-службе оператора канатной дороги.

Открытие фуникулера, связавшего Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября минувшего года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Первый месяц работы фуникулера пассажиры могли бесплатно кататься в обе стороны. Плату за проезд в кассах начали брать с 26 декабря.

Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону. Для особых категорий граждан: детей от семи до 13 лет, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей, инвалидов второй и третьей группы, – предусмотрен льготный тариф. Кроме того, дети младше шести лет, инвалиды первой группы и ветераны ВОВ могут покататься на канатке бесплатно в любой день.

На маршруте длиной 720 метров расположены три станции: "Воробьевы горы" (верхняя), "Новая Лига" и "Лужники" (нижняя). По основному маршруту Московской канатной дороги пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на 8 мест каждая, спроектированных компанией Porsche Design Studio. Горнолыжники смогут также воспользоваться 10 открытыми кресельными кабинками. Дорога рассчитана на перевозку до 1600 пассажиров в час.

Канатная дорога от "Лужников" до Воробьевых гор

досуг

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