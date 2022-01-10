Катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все 18 бесплатных ледовых площадок в центре и округах столицы продолжат работать после закрытия фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Жители столицы смогут посетить катки на площади Революции, Коптевском бульваре, владении 18, в сквере по улице Хачатуряна и Олонецкому проезду, а также и другие ледовые площадки, которые были организованы в рамках фестиваля.
По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, решение о продлении работы катков было принято в связи с тем, что ледовые площадки "Путешествия в Рождество" стали одними из самых популярных мест, куда приходили и жители столицы, и туристы.
С понедельника по пятницу катки будут открыты с 11:00 до 22:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный.
Катание проводится по сеансам. Для посещения площадок необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте "Московские сезоны" или через приложение оргкомитета.
Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" завершился 9 января. Целый месяц 27 площадок работали для москвичей и гостей города.
В рамках фестиваля можно было бесплатно покататься на коньках и каруселях, попробовать национальные блюда со всего мира, а также приобрести сувениры и сделать яркие фотографии.
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