Количество аттракционов может вырасти до 2,5 тыс в Подмосковье

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Количество аттракционов в Московской области может вырасти в 2019 году до 2,5 тысячи, передает Агентство "Москва".

Как сообщил глава регионального министерства сельского хозяйства Андрей Разин, сейчас в регионе на регистрационном учете состоит около 900 аттракционов.



"К весеннему сезону эксплуатации аттракционов ожидается значительное увеличение их количества – до 1,5-2,5 тысячи", – приводит слова Разина.

Министр добавил, что в 2018 году было проверено 633 аттракциона. В ходе проверок выявлено 44 административных правонарушения в области эксплуатации.

100-метровая ледяная горка ранее открылась в Москве. Она расположена на переходе от площади Революции к Манежной площади.