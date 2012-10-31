Московские дороги обработают противогололедными реагентами

Сегодня вечером на улицы Москвы выйдет спецтехника для обработки дорог противогололедными реагентами, заявил пресс-секретарь заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Аналогичные работы будут проведены ночью в преддверии похолодания, передает "Интерфакс". По данным синоптиков, к утру температура воздуха в столице упадет до 3-4 градусов ниже нуля.

"Мы просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и с пониманием отнестись к работе коммунальной техники", - заявил Пергаменщик.