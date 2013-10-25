В центре Москвы 27 октября перекроют несколько улиц

В центре Москвы 27 октября из-за проведением массовых мероприятий будет ограничено движение транспорта. Проезд будет закрыт с 14.00 до 17.00 по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Ссылки по теме Движение троллейбусов в центре Москвы изменится на 27 октября

Ранее ГУП "Мосгортранс" также предупредил москвичей, что в связи с проведением шествия по Бульварному кольцу изменятся маршруты троллейбусов № 3, 6 и 31. Кроме того, во время акции троллейбусы № 13 и 15 ходить не будут.