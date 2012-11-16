Москвичи смогут задать вопросы о Северо-Западной хорде на портале

Жители столицы смогут задать свои вопросы о строительстве Северо-Западной хорды и высказать свои пожелания об организации зеленых зон, установке шумоизоляционных экранов, строительстве пешеходных переходов на специальном интернет-портале, информирует пресс-служба префектуры Северного округа Москвы.

Информационный центр строительства магистрали начал свою работу 1 ноября 2012 года.

"Основной задачей сайта является предоставление достоверной информации о проекте для всех заинтересованных лиц: жителей, СМИ, общественных организаций. Посетители сайта также смогут воспользоваться системой обратной связи: задать интересующие вопросы, связанные с реализацией проекта строительства и оставить свои пожелания по благоустройству и развитию территорий, прилегающих к зоне прохождения транспортной артерии", - говорится в сообщении.

Отметим, Северо-Западная хорда соединит западную часть Москвы с восточной: Сколковское шоссе с Ярославским в районе Северянинского путепровода. Длина магистрали составит 29 километров.