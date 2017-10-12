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Реконструкцию Дмитровского путепровода начнут в 2018 году. На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте.

В ходе ремонтных работ на путепроводе будут полностью заменены балки пролетных строений и стойки опор. Протяженность нового путепровода составит 330 метров. Реконструкция будет происходить без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе, сообщает Агентство "Москва " со ссылкой на заявление главы департамента строительства Андрея Бочкарева.

Также планируется удлинение подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе по адресу: улица Линии Октябрьской железной дороги дом 2, строение 2, и реконструкция съездов от проезда на улице Валаамская до проезда на улице Линии Октябрьской железной дороги.