У выхода со станции метро "Пушкинская" появятся деревья

Эксперимент по озеленению Тверской улицы будет проведен в Москве с 1 марта 2013 года по 31 декабря 2017 года. Деревья высаживать в грунт не станут, их поставят на тротуары в больших кадках. Однако возле выхода со станции метро "Пушкинская" власти намерены посадить восемь деревьев в открытый грунт.

Об этом в ходе заседания городского правительства заявил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"На Тверской расположены многочисленные городские инженерные магистральные сети, поэтому посадка деревьев в грунт является затруднительной и опасной для коммуникаций. В связи с этим на участке улицы от Пушкинской площади до Манежной площади планируется разместить деревья и кустарники в контейнерах: летом - липу, спирею, дерен, бересклет, а зимой - тую, ель, можжевельник", - говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По обеим сторонам Тверской улицы от Манежной до Пушкинской площади будет расположено по 30 деревьев, их высота вместе с тумбой составит около 7 метров. Здесь разместят и скамейки, урны и ограждающие элементы.

Всего на работы по озеленению Тверской улицы за пять лет выделят 529 млн рублей.

Если горожанам понравится проект озеленения улиц, то в дальнейшем в него войдет Садовое кольцо и малоозелененные улицы центра Москвы.