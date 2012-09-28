Москвичи все чаще меняют квартиры на таунхаусы

Жители Москвы все чаще меняют свои квартиры в столице на таунхаусы.

Более 30% покупателей таунхаусов в ближайшем Подмосковье — бывшие владельцы столичной недвижимости. Сделав выбор в пользу бОльших площадей и хорошей экологии, люди все чаще меняют московские двушки на квартиры в сблокированных домах, сообщили в департаменте загородной недвижимости компании "ИНКОМ-Недвижимость".

При этом как отмечают риелторы, сегмент таунхаусов в ближайшем Подмосковье сейчас находится в активном состоянии. Только за последние полгода число таких поселков увеличилось в 2 раза.

Эта тенденция является не только следствием развития рынка загородного жилья, но и реакцией на покупательский спрос: люди все чаще предпочитают таунхаусы в качестве альтернативы городскому жилью. Каждый третий покупатель секции в сблокированном доме, приобрел ее на деньги от продажи столичного жилья.

"Сейчас минимальная цена московской "двушки" площадью 45 квадратных метров, расположенной в спальном районе где-нибудь недалеко от конечных станций метро, составляет 6,7 миллионов рублей. При этом цена таунхауса площадью 100 "квадратов" в пределах 10 км от МКАД начинается от 6,4 миллионов", отметили в компании.

При этом, стоимость более удаленных объектов примерно на 10–15% дешевле: в 20–25 километрах от столицы цена секции в сблокированном доме начинается от 5,5 миллионов рублей за 140-метровую квартиру.

В целом, средняя стоимость таунхауса в Подмосковье составляет 9,6 миллионов рублей. Стоимость предложения варьируется в зависимости от направления и удаленности от Москвы. Традиционно, самые дорогие объекты сконцентрированы на западе области - в районе Новорижского и Рублевского шоссе. Приобрести таунхаус там можно за 17 миллионов рублей.

Дешевле всего дома на восточном направлении. Квартира в сблокированном доме на Горьковском и Новорязанском шоссе стоит 3,5 миллионов рублей.

Кроме того, в последнее время на рынок вышло довольно много бюджетных объектов к юго-западу от столицы на территориях Новой Москвы. Средняя стоимость покупки таунхауса там равна 6,5 миллионам рублей.