Фестиваль болельщиков FIFA посетили 67 тысяч человек за один день

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах в первый день ЧМ-2018 посетили порядка 67 тысяч человек. Посетители увидели церемонию открытия и первый матч чемпионата между сборными РФ и Саудовской Аравии на экране площадью 144 квадратных метров, передает Агентство "Москва".

Также на площадке были установлены шесть дополнительных экранов высокого качества.

14 июня на фан-площадке болельщиков ЧМ-2018 на Воробьевых горах прошла первая трансляция игр турнира. Следующая трансляция состоится 15 июня в 15:00. Болельщики смогут увидеть на Воробьевых горах матч между командами Египта и Уругвая.

Всего с начала чемпионата мира по футболу и до его окончания на площадке будет показано 56 трансляций.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Соревнования пройдут в 11 городах России, в Москве состоится 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак".