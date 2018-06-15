Фестиваль болельщиков FIFA посетили 67 тысяч человек за один день

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах в первый день ЧМ-2018 посетили порядка 67 тысяч человек. Посетители увидели церемонию открытия и первый матч чемпионата между сборными РФ и Саудовской Аравии на экране площадью 144 квадратных метров, передает Агентство "Москва".
Также на площадке были установлены шесть дополнительных экранов высокого качества.
14 июня на фан-площадке болельщиков ЧМ-2018 на Воробьевых горах прошла первая трансляция игр турнира. Следующая трансляция состоится 15 июня в 15:00. Болельщики смогут увидеть на Воробьевых горах матч между командами Египта и Уругвая.
Всего с начала чемпионата мира по футболу и до его окончания на площадке будет показано 56 трансляций.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Соревнования пройдут в 11 городах России, в Москве состоится 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак".
Навигационные знаки для болельщиков ЧМ-2018
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