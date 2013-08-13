Форма поиска по сайту

13 августа 2013, 13:41

Три россиянки прошли квалификацию чемпионата мира в тройном прыжке

Три россиянки вышли в финал соревнований в тройном прыжке на чемпионате мира в Москве. Девушки выполнили квалификационный норматив и автоматически вышли в следующую стадию состязаний.

Анна Пятых прыгнула на 14,34 метра, а Ирина Гуменюк и Екатерина Конева показали одинаковый результат - 14,30 метра.

Лучший результат в квалификационных соревнованиях показала украинка Ольга Саладуха, прыгнувшая на 14,69 метра.

Финал в тройном прыжке состоится 15 августа в 19.40.

