В ЦАО создана специальная комиссия по борьбе с паводком

В пятницу 5 апреля в префектуре ЦАО обсуждали вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводка. Окружные организации уже активно работают над предотвращением ЧС: чистят водосточные сети и дороги, рыхлят снег и готовят деревянные настилы. Чтобы наладить эффективную работу, службы объединили силы с МЧС и создали паводковую комиссию.

Префект ЦАО Виктор Фуер призвал окружные службы уделить особенное внимание подтоплению пешеходных зон, закрепленных дворовых территорий, улиц и подвалов многоквартирных домов, а также повысить оперативность реагирования на обращения жителей. В ближайшее время члены паводковой комиссии должны составить дорожные карты, определить адреса и объемы работ в десяти районах Центрального округа.

Ссылки по теме Станции "Мосводоканала" готовы к апрельскому паводку



В ЦАО уже усилен контроль за санитарно-техническим состоянием центральной части города, отводом талых вод с проездов, дворовых территорий и строительных площадок и состоянием гидротехнических сооружений. Проводится мониторинг выпуска сточных вод предприятий вдоль Москвы-реки и Яузы. Все это поможет сохранить здания и сооружения и предотвратить подтопления подъездов и подвалов. На случай если данные меры не сработают, члены комиссии привели в готовность сушильные агрегаты и средства для откачки воды из подвалов и составили план эвакуации населения из зон подтопления.

Ранее сообщалось о готовности к весеннему паводку всех станций Мосводоканала. Паводок ожидается в начале апреля.