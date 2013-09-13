13 сентября 2013, 19:03Город
Сергей Филин возвращается в Москву после лечения
Худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина выписывают из университетской клиники немецкого Ахена, где он в течение полугода лечился после нападения. В субботу балетмейстер вернется в Москву.
Об этом РИА Новости сообщил представитель медучреждения.
В театре надеются, что Филин сможет посетить сбор труппы, который состоится на следующей неделе.
Напомним, нападение на Сергея Филина произошло поздно вечером 17 января – злоумышленник плеснул кислотой в лицо худруку балета ГАБТ. Народный артист России был госпитализирован с ожогами лица и глаз.