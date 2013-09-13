Сергей Филин возвращается в Москву после лечения

Худрук Большого театра Сергей Филин возвращается в Москву

Худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина выписывают из университетской клиники немецкого Ахена, где он в течение полугода лечился после нападения. В субботу балетмейстер вернется в Москву.

Об этом РИА Новости сообщил представитель медучреждения.

В театре надеются, что Филин сможет посетить сбор труппы, который состоится на следующей неделе.

Напомним, нападение на Сергея Филина произошло поздно вечером 17 января – злоумышленник плеснул кислотой в лицо худруку балета ГАБТ. Народный артист России был госпитализирован с ожогами лица и глаз.