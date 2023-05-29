Глава GIM Unimpresa заявил, что большинство итальянских компаний продолжают работать в РФ

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Большинство итальянских компаний продолжают осуществлять деятельность в РФ, порядка 110 фирм имеют в стране свои производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Это – 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, – россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти 6 миллиардам евро", – поделился он.

По словам Торрембини, корпорации находятся в самых разных областях. Они выпускают макароны, сыры, колбасы, некоторые производят строительные материалы, цемент, керамическую плитку. Кроме того, компании также заняты в фармацевтике и химии, заявил глава GIM Unimpresa. При этом, отметил бизнесмен, некоторые фирмы за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее в расширение своих предприятий на территории России.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что ушедшие из России иностранные инвесторы за год вывели порядка 36 миллиардов долларов, продав свой бизнес. По информации Банка РФ, всего с марта 2022 по март 2023 года было осуществлено 200 сделок по продаже активов покинувшими страну корпорациями.