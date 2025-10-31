Мошенники начали использовать тему выплат ко Дню народного единства для обмана россиян

Фото: depositphotos/dedivan1923

Злоумышленники начали использовать тему государственных выплат в преддверии Дня народного единства в своих мошеннических схемах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании по кибербезопасности Angara Security.

Мошенники звонят своим потенциальным жертвам и представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают им разовые выплаты, подарки к празднику или государственные бонусы за участие в общественных инициативах.

После чего якобы для получения подарка, злоумышленники просят человека подтвердить личность по телефону, назвать код из СМС или реквизиты банковской карты для оформления документов и получения выплаты.

Также для этих целей мошенники используют телеграм-ботов и фишинговые сайты, которые маскируются под государственные ресурсы и общественные организации.

Ранее о новой схеме мошенничества россиян предупредили в МВД. Аферисты начали действовать от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Они звонят своим жертвам и действуют по нескольким сценариям.