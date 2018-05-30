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30 мая 2018, 08:49

Безопасность

Боевой разворот Су-57 попал на видео

Видео: youtube.com/телеканал "Звезда"

Боевой разворот истребителей пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018". Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника.

За штурвалом самолетов сидели летчики-испытатели ОКБ Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

безопасность
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