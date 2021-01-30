Власти Москвы не будут проверять соблюдение рекомендаций по закрытию общепита 31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Соблюдение рекомендаций по закрытию заведений общепита в центре Москвы 31 января проверяться не будут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Проверок не будет", – сказал он.

По его словам, ранее столичные власти рекомендовали предприятиям общепита и магазинам, находящимся в центре Москвы, временно закрыться из-за незаконных акций, которые планируются 31 января.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в несогласованных акциях. Она отметила, что публичные акции и свобода слова могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.

Также сообщалось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.