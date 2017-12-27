В Роспотребнадзоре дали cоветы по выбору красной икры

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры перед новогодними праздниками.

В ведомстве посоветовали не брать икру с пищевой добавкой Е-239 (уротропин). Ее применяли как консервант, но с 2010 года запретили из-за вреда для организма. Разрешенные консерванты для икры – Е-200 и Е-211, уточняют в Роспотребнадзоре.

Не рекомендуется покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Следует внимательно ознакомиться с этикеткой: на ней должны быть указаны название рыбы, из которой изъяли икру, даты изготовления и фасовки. Маркировка на жестяной банке должна включать дату изготовления продукта, слово "икра", номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности "Р". При этом надпись должны быть выбита изнутри банки, а сама банка не должна проминаться и быть вздутой. Икра должна полностью заполнять баночку.

Истекающая соком икра и "сдувшиеся" икринки – признаки того, что ее уже размораживали. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без трещинок и пленок. Они лопаются при слабом нажатии, в отличие от искусственных, с более жесткой оболочкой. Искусственная икра растворяется в горячей воде и окрашивает ее, натуральная же немного белеет и опускается на дно.

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре 2–6 градусов, на нижней полки, поясняют в Роспотребнадзоре. После вскрытия продукт нужно употребить в течение трех суток. Хранить икру в жестяной банке не стоит, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.