Сирийский город Ракка столкнулся с угрозой эпидемии

21 декабря, 19:31
Фото:ТАСС/Abdulmonam/PacificPress/Barcroft
Разрушенному в результате боевых действий городу Ракка в Сирии угрожает эпидемия. О крайне тяжелой гуманитарной ситуации в городе сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы не можем здесь не отметить то, что город практически разрушен. Город на грани эпидемии", – приводит слова Шойгу Интерфакс. В рамках встречи со специальным посланником ООН Стаффаном де Мистурой 21 декабря глава Минобороны России рассказал о большом числе "погибших, остающихся под завалами", а также об огромном количестве мин в населенном пункте.
"Вместе с этим, кроме установленных мин при отходе оттуда бандитов, есть и неразорвавшиеся предметы", – подчеркнул Шойгу.
По словам министра обороны РФ, вернувшиеся в освобожденную от боевиков Ракку мирные жители нередко не могут попасть в свои дома из-за мин. Шойгу призвал представителей мирового сообщества вместе приложить "очень энергичные, очень серьезные усилия" для помощи жителя сирийского города.
"Во всяком случае, то, что делает сегодня Россия, разминируя сама и готовя сирийских саперов, – это требует серьезной поддержки", – подытожил министр. Он также отметил, что Россия рассчитывает на содействие ООН в этом вопросе.
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