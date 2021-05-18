Москва 24: как Московский авиационный центр следит за безопасностью в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
19 мая в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Авиационные технологии на страже безопасности столицы".
Перед журналистами выступят:
- заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов;
- директор ГКУ "Московский авиационный центр" Кирилл Святенко;
- заместитель директора по организации летной работы ГКУ "Московский авиационный центр" Олег Катальшев;
- начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ "Московский авиационный центр" Александр Панормов.
Смотрите трансляцию 19 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.