Москва 24: как Московский авиационный центр следит за безопасностью в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 мая в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Авиационные технологии на страже безопасности столицы".

Перед журналистами выступят:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов;

директор ГКУ "Московский авиационный центр" Кирилл Святенко;

заместитель директора по организации летной работы ГКУ "Московский авиационный центр" Олег Катальшев;

начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ "Московский авиационный центр" Александр Панормов.

Смотрите трансляцию 19 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.