В Metro усилили контроль за продуктами после сообщений о возможном отравлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская сеть Metro усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах после сообщений о возможном отравлении продуктов в магазинах, сообщает РИА Новости. Компания сотрудничает с компетентными органами.

Согласно заявлению Metro, эта компания, как крупный дистрибьютор продовольственных товаров, серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающихся ее деятельности. Отмечается, что Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию.

Ранее неизвестный в Москве заявил о намерении отравить различными способами продукты в магазинах Metro, если ему не переведут пять миллионов рублей до 12:00 в четверг.

В феврале неизвестные сообщили о "минировании" здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Позже в ведомстве опровергли информацию о нахождении взрывного устройства.