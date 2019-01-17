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16:35

ФСО поддержала проект о защите интернета в России

безопасность

16:35

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Фото: depositphotos/Frank-Peters

Федеральная служба охраны (ФСО) поддерживает проект о защите Рунета. Об этом заявил представитель ведомства Виталий Пугачев.

"На пестрой карте российского интернета есть много белых пятен. Этот законопроект направлен на то, чтобы убрать эти белые пятна. Федеральная служба охраны подтверждает необходимость данного проекта, может быть, отдельные его элементы требуют технического уточнения", – сказал Пугачев, передает РИА Новости.

Законопроект, предусматривающий введение мер для обеспечения безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории РФ также поддержало и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В декабре 2018 года на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о защите устойчивой работы интернета в России. Он предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

Ранее также сообщалось, что в России появится новая система фильтрации и блокировки незаконного контента в Сети. Систему, которая будет фильтровать детскую порнографию, призывы к суициду и пропаганду терроризма, Роскомнадзор планирует запустить ее в течение года.

безопасность

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