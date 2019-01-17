Минкомсвязи поддержало законопроект об автономной работе рунета

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало законопроект, предусматривающий введение мер для обеспечения безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова.

По словам чиновника, Госдума может принять документ в первом чтении – в нем "нет критических моментов, но замечаний много". Замминистра отметил, что проект требует широкого обсуждения.

В середине декабря группа парламентариев во главе с председателем комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, призванный обеспечить работу интернета в России при отсутствии доступа к зарубежным серверам.