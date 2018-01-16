Сотрудникам Twitter платят за чтение приватных сообщений пользователей

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski
Сотрудники компании Twitter получают зарплату за чтение личных сообщений пользователей.
В Сети появилось видео, в котором некоторые работники признаются, что просматривают приватные сообщения, передает "Газета.ру".
Отмечается, что с помощью полученной информации платформа составляет "виртуальный профиль", который затем продает рекламодателям. Переписку пользователей просматривают примерно 300–400 человек.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал, что в ленте социальной сети станет меньше новостей от компаний, брендов и СМИ.