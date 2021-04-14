Отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в море на учения

13:28
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Проверка военно-морских сил за зимний период обучения началась на юге России. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Уже была проведена тренировка по преодолению условного минного заграждения. Теперь большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец", а также малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" примут участие в стрельбах по надводным и воздушным целям.
"Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", – говорится в сообщении.
Уточняется, что самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота также будут задействованы в проверке.
В апреле СМИ сообщили о планах двух американских военных кораблей войти в Черное море. Как уточняется, свои действия США объяснили конвенцией Монтре. О предстоящих маневрах американская сторона уведомила Турцию.
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