Волонтеры проведут рейды против торговцев в пробках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Активисты "Безопасной столицы" будут выявлять попрошаек и торговцев, орудующих между рядами машин в пробках на московских магистралях. Об этом порталу Москва 24 рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор движения Инна Святенко. Волонтеры проведут рейды и сообщат о результатах ГИБДД.

"Некоторое время назад в рейдах по незаконной продаже первоцветов мы уже сталкивались с таким видом торговли. Мы активно помогали правоохранителям бороться с этими людьми, которые ходят между машин. И нужно нам опять начинать эти рейды в тех местах, где они появляются", – сказала Святенко.

Пешеходам запрещено находиться на проезжей части. Лишь в отдельных случаях допускается движение по самому краю дорожного полотна, но ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на разделительные линии многополосной магистрали.



Поэтому активисты "Безопасной столицы" не будут подвергать себя риску и пытаться вести разъяснительные беседы с такими гражданами. Волонтеры будут находить их, фиксировать нарушение и сообщать сотрудникам ГИБДД, которые уже должны будут принять соответствующие меры.

Сегодня штраф для пешехода за выход на проезжую часть небольшой – 500 рублей. Однако важно помнить, что, находясь на дороге, человек не только создает аварийную ситуацию, но также рискует оказаться под колесами.

Уже сейчас волонтеры "Безопасной столицы" проверяют качество жидкости для омывания стекол, которую продают с рук на улицах Москвы. От москвичей поступали жалобы на несертифицированную жидкость, которая может быть токсична. Поэтому волонтеры находят подозрительные точки продажи и делают контрольные закупки, а образцы направляют на экспертизу.



А экоактивисты в преддверие новогодних праздников проверят елочные базары столицы. Точки, торгующие главным символом праздника, проинспектируют на наличие нарушений и узнают, как будут утилизировать непроданный товар. Кроме того, в городском парламенте предложили наказывать за незаконную вырубку елок обязательными работами.

О мерах обеспечения пожарной безопасности на Новый год и Рождество читайте в материале Москвы 24.