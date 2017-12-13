Волонтеры проведут рейды против торговцев в пробках

13 декабря, 00:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Активисты "Безопасной столицы" будут выявлять попрошаек и торговцев, орудующих между рядами машин в пробках на московских магистралях. Об этом порталу Москва 24 рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор движения Инна Святенко. Волонтеры проведут рейды и сообщат о результатах ГИБДД.
"Некоторое время назад в рейдах по незаконной продаже первоцветов мы уже сталкивались с таким видом торговли. Мы активно помогали правоохранителям бороться с этими людьми, которые ходят между машин. И нужно нам опять начинать эти рейды в тех местах, где они появляются", – сказала Святенко.
Пешеходам запрещено находиться на проезжей части. Лишь в отдельных случаях допускается движение по самому краю дорожного полотна, но ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на разделительные линии многополосной магистрали.
Поэтому активисты "Безопасной столицы" не будут подвергать себя риску и пытаться вести разъяснительные беседы с такими гражданами. Волонтеры будут находить их, фиксировать нарушение и сообщать сотрудникам ГИБДД, которые уже должны будут принять соответствующие меры.
Сегодня штраф для пешехода за выход на проезжую часть небольшой – 500 рублей. Однако важно помнить, что, находясь на дороге, человек не только создает аварийную ситуацию, но также рискует оказаться под колесами.
Читайте также
Уже сейчас волонтеры "Безопасной столицы" проверяют качество жидкости для омывания стекол, которую продают с рук на улицах Москвы. От москвичей поступали жалобы на несертифицированную жидкость, которая может быть токсична. Поэтому волонтеры находят подозрительные точки продажи и делают контрольные закупки, а образцы направляют на экспертизу.
А экоактивисты в преддверие новогодних праздников проверят елочные базары столицы. Точки, торгующие главным символом праздника, проинспектируют на наличие нарушений и узнают, как будут утилизировать непроданный товар. Кроме того, в городском парламенте предложили наказывать за незаконную вырубку елок обязательными работами.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: