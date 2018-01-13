Дивизион ЗРК С-400 "Триумф" заступил на боевую вахту в Севастополе

Фото: ТАСС/Виталий Невар

На боевое дежурство в районе мыса Фиолент в Севастополе 12 января заступили зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

"Постановка на боевое дежурство этого уникального комплекса повысит боевые возможности и эффективность всей крымской противовоздушной обороны", − цитирует командующего ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова ТАСС. Он отметил уникальные боевые возможности С-400. при этом подчеркнув, что для работы с системой главное − люди. "Поздравляю всех вас, надеюсь, вы будете с гордостью нести знамя Севастопольского зенитно-ракетного полка четвертой армии и Южного военного округа", − обратился Севостьянов к военным на торжественной церемонии, в честь начала боевой вахты С-400.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал усиление дивизиона С-400 в Крыму.

Напомнив о диверсионной деятельности на российско-украинской границе в районе Крыма, Песков пояснил, что власти РФ принимают меры для обеспечения безопасности страны, однако, другим государствам не следует воспринимать эти действия как угрозу,

Как уточнили в Минобороны РФ, новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.