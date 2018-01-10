Песков прокомментировал усиление дивизиона С-400 в Крыму

10 января, 13:35
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о развертывании в Крыму второго дивизиона С-400.
По словам Пескова, российские власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности страны, однако, другие государства не должны воспринимать эти действия как угрозу, сообщают "Аргументы недели".
"У России есть полное суверенное право на такие меры", – добавил официальный представитель Кремля.
Песков также напомнил о провокациях на российско-украинской границе в районе Крыма, подчеркнув, что диверсионная деятельность продолжается.
В конце 2017 года в Минобороны России сообщили о том, что 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе заступит новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". По замыслу Минобороны, этот дивизион будет осуществлять контроль за воздушным пространством над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной. Первый дивизион С-400 развернули весной прошлого года в районе Феодосии.
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