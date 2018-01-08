Эксперт рассказал о целях полета самолета-разведчика США возле Крыма

8 января, 12:35
Фото: AP/Jon Gambrell
Разведывательный полет американского самолета над акваторией Черного моря неподалеку от Крыма прокомментировал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
"Цель очевидна − разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная − тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает", − заявил он, передает RT.
Коновалов пояснил, что на полуострове расположена смешанная авиадивизия, а также развернута мощная межвидовая группировка, включающая сухопутный, противоракетный, авиационный компоненты. По его словам, Крым превращен в крепость.
О полете патрульного противолодочного самолета ВМС США Boeing P-8A Poseidon сообщил отслеживающий перемещение авиации ресурс Mil Radar.
Ранее на Украине заявили, что строящийся Керченский мост с военной точки зрения уязвим для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования.
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