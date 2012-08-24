Московские полицейские стали третьими на чемпионате МВД по бегу

Столичные полицейские достойно выступили на чемпионате МВД по легкоатлетическому кроссу, проходившему в ЦЛС "Снежинка" в Химках с 20 по 24 августа.

В соревнованиях команда ГУ МВД РФ по Москве заняла третье место в своей группе, пропустив вперед лишь своих коллег из Татарстана и Санкт-Петербурга.

Победительницей среди женщин на дистанциях 1 км и 3 км стала олимпийская чемпионка Лондона-2012 Юлия Зарипова, выступавшая за Татарстан.

Среди мужчин до 35 лет на дистанции 3 км победил Егор Николаев из ГУ МВД Башкортостана. В возрастной категории 35-39 лет – петербуржец Сергей Лукин, а среди мужчин старше 40 лет – подмосковный блюститель порядка Вячеслав Шабунин. На дистанции 5 км, соответственно, не было равных челябинцу Андрею Сафронову, а также Юрию Абрамову и Вячеславу Шабунину (оба представляют ГУ МВД РФ по Московской области).

В комбинированной эстафете первое место заняла команда из Татарстана, вторыми пришли петербуржцы, а замкнули пьедестал столичные полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

Победителям и призерам чемпионата были вручены кубки, медали и почетные грамоты. В общей сложности в соревнованиях приняло участие около 500 сотрудников МВД из 65 регионов России.

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