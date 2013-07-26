26 подмосковных застройщиков находятся в стадии банкротства

26 компаний-застройщиков в Подмосковье находятся в стадии банкротства. Общая сумма невыполненных этими компаниями обязательств превышает 28 миллиардов рублей.

За год в Подмосковье были сданы 15 объектов, застройщики которых находились в процедуре банкротства, сообщает пресс-служба Комитета Московской области по долевому жилищному строительству.

По словам министра Московской области по долевому жилищному строительству Александра Когана, закон предписывает в первую очередь удовлетворять права дольщиков, даже в ущерб кредиторов и подрядчиков, в случае банкротства застройщиков.

Когда дела о банкротстве доходят до суда, комитет по долевому строительству защищает права граждан, отметил Коган.