11 октября 2013, 21:22

Фотограф, снявший поездку байкера в метро, заключен под домашний арест

Тверской районный суд Москвы заключил под домашний арест фотографа, снимавшего поездку байкера на станции "Войковская". Арест продлится до 25 ноября, сообщает РИА Новости.

Накануне дознаватели столичного главка полиции установили причастность фотографа к хулиганству на станции "Войковская".

Напомним, 13 сентября байкер проехал на мотоцикле по перрону станции "Войковская". Спустя почти три недели подозреваемый был задержан полицейскими на Измайловском бульваре.

Позже 27-летний мотоциклист стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство". 3 октября суд определил байкеру меру пресечения - молодого человека посадили под домашний арест.

Мотоциклисту запрещено покидать квартиру - исключением являются походы в медицинские учреждения.

