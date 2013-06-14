14 июня 2013, 13:48Культура
В США оспаривают авторские права на песню Happy birthday to you
Авторские права на композицию Happy birthday to you могут признать недействительными. В суд Нью-Йорка подала иск компания Good Morning to You Productions, снимающая документальный фильм об этой песне.
Компания утверждает, что известная композиция является общественным достоянием. А фирма Warner Chappel Music много лет незаконно взимала за ее использование лицензионные сборы.
В общей сложности за Happy birthday to you фирма Warner Chappel Music получила более пяти миллионов долларов.
Стоит отметить, что сама композиция вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая известная песня, исполняемая на английском языке.
В Канаде и многих других странах время действия авторских прав истекает спустя 50 лет после смерти автора, так что там они истекли еще в 1985 году.