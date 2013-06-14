Форма поиска по сайту

14 июня 2013, 13:48

В США оспаривают авторские права на песню Happy birthday to you

Авторские права на композицию Happy birthday to you могут признать недействительными. В суд Нью-Йорка подала иск компания Good Morning to You Productions, снимающая документальный фильм об этой песне.

Компания утверждает, что известная композиция является общественным достоянием. А фирма Warner Chappel Music много лет незаконно взимала за ее использование лицензионные сборы.

В общей сложности за Happy birthday to you фирма Warner Chappel Music получила более пяти миллионов долларов.

Стоит отметить, что сама композиция вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая известная песня, исполняемая на английском языке.

По официальным данным, музыку к песне Happy Birthday to You написали школьные учителя сестры Хилл в 1893 году. Оригинальная версия Good Morning to All предназначалась для приветствия классом нового ученика. Данная версия мелодии защищена авторским правом в 1935 году Summy Company, которое истекает в 2030 году.

В Канаде и многих других странах время действия авторских прав истекает спустя 50 лет после смерти автора, так что там они истекли еще в 1985 году.

