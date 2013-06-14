В США оспаривают авторские права на песню Happy birthday to you

В США спорят об авторских правах на песню "Happy birthday to you"

Авторские права на композицию Happy birthday to you могут признать недействительными. В суд Нью-Йорка подала иск компания Good Morning to You Productions, снимающая документальный фильм об этой песне.

Компания утверждает, что известная композиция является общественным достоянием. А фирма Warner Chappel Music много лет незаконно взимала за ее использование лицензионные сборы.

В общей сложности за Happy birthday to you фирма Warner Chappel Music получила более пяти миллионов долларов.

Стоит отметить, что сама композиция вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая известная песня, исполняемая на английском языке.