Москвич попал в аварию на угнанном автомобиле

Молодой человек угнал автомобиль Mitsubishi, чтобы не ждать общественного транспорта и не мокнуть под дождем, но не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.



"23 апреля в полицию с заявлением обратился 32-летний москвич и сообщил, что в период с 22.00 до 22.30 во дворе одного из домов по проезду Донелайтиса неизвестный похитил его машину Mitsubishi", – сообщает пресс-служба столичного главка.

Полиция обнаружила угнанный автомобиль брошенным после аварии на улице Виллиса Лациса.

По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний безработный москвич. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" (угон).