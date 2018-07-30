Эксперт прокомментировал продление программы льготного автокредитования

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Продление российским правительством программы льготного кредитования при покупке автомобилей прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, передает RT.

По его словам, это отразится на экономике и появлении или сохранении рабочих мест на автомобильном производстве. Кроме того, на территории России производят самые популярные модели от Hyundai до Volkswagen, Toyota.

Хайцеэр отметил, что скидка на автомобили простимулирует население к приобретению машины.

По словам эксперта, продление программы льготного автокредитования выгодно и покупателям, и продавцам, и государству.

Ранее сообщалось, что программу льготного автокредитования решили продлить на 2018–2020 годы.

Программа действует уже три года. Россияне получают скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере десяти процентов от стоимости приобретаемого авто.