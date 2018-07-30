Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

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Составлен рейтинг стран с самым дешевым и дорогим бензином АИ-95. Лидером списка Bloomberg стала Венесуэла, где литр топлива стоит менее 0,01 доллара. Иран с ценой в 0,28 доллара занял вторую строчку, а замкнул тройку Кувейт, сообщает "Российская газета".
В десятку вошли Нигерия и Египет, где бензин стоит менее 0,5 доллара, далее следуют Саудовская Аравия и Малайзия – 0,54 доллара, Индонезия и ОАЭ – 0,67 и 0,68 доллара соответственно, замыкает перечень Россия – 0,72 доллара.
Дороже всего топливо обходится жителям Гонконга – 2,09 доллара за литр, на втором месте Норвегия – 2,02 доллара и Нидерланды – 1,93 доллара. В первую десятку также вошли Греция, Италия, Дания, Израиль, Португалия, Финляндия и Франция.
Средняя стоимость самой дешевой марки бензина в РФ, по данным Росстата, составляет 41,53 рубля за литр, цена марки Аи-95 — 44,59 рубля за литр, марки Аи-98 — 49,84 рубля за литр.
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