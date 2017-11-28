Цены на бензин не вырастут до конца года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Цены на бензин и дизель не будут расти до конца 2017 года. Участники рынка планируют сдерживать увеличение стоимости топлива, увеличив продажи бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на семь процентов, а дизеля – на 20 процентов.
В пресс-службе Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) рассказали, что с начала месяца нефтекомпании поставили на торги порядка 362 тысяч тонн бензина и 330 тысяч тонн дизеля. Планируется, что компании продадут больше топлива, чем изначально предполагали. Свои нормы по объему за месяц поставщики перевыполнили уже к середине ноября, сообщает газета "Известия".
Ранее оба вида топлива сильно подорожали в России. Причем рост цен на дизель был заметен больше. Из-за снижения внебиржевых поставок и ремонта ряда НПЗ стоимость в оптовом звене и на заправках по сравнению с августом выросла на пять-десять процентов. ФАС отреагировала на нетипичное для сезона повышение цен.
Служба поручила нефтяным гигантам увеличить поставки на биржи в следующем месяце. В совещании с ФАС принимали участие все крупнейшие компании: "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Газпром газэнергосеть", а также "Сургутнефтегаз".
Биржевые цены – ориентир для АЗС. ФАС постоянно контролирует их уровень совместно с Минэнерго. Ведомство и служба выпустили приказ, согласно которому компании должны продавать через торги не менее 10 процентов производимого бензина и около пяти процентов дизеля.
При этом антимонопольщики еще с 2015 года постоянно предлагают повысить минимальные объемы продаж. Но и без директивы компании-производители старались продавать в два-пять раз больше своих минимальных обязательств по бензину и в 1,5–3 раза – по дизелю.
С учетом принятых мер, по мнению аналитиков, до конца 2017 года цена на бензин расти больше не будет. Она останется в районе 38–41 рубля за литр бензина и 39 рублей за литр дизеля. При этом планку минимальных продаж следует повысить до 15–20 процентов.
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