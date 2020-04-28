На Калужском шоссе увеличили скорость до 80 км/ч

15:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Скорость на участке Калужского шоссе – от деревни Сосенки до деревни Юрово – увеличили до 80 километров в час. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Раньше на участке от деревни Сосенки до деревни Юрово можно было ехать 60 километров в час, здесь разрешенную скорость увеличили на 20 километров в час. Специалисты объездили и проверили этот отрезок дороги, провели моделирование. На участке между деревнями соблюдены все меры для безопасного движения", – заявил первый заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Александр Ходаков.
Как объяснил специалист, встречные потоки на данном участке разделены отбойниками, а пешеходные переходы либо внеуличные, либо регулируемые светофорами.
В качестве дополнительной меры до 80 километров в час (минус 10) была снижена скорость на участке от МКАД до обхода деревни Сосенки.
"Ограничение скорости должно устанавливаться и применяться в зависимости от типа и функции дороги, качества дорожной инфраструктуры. Наша цель – добиться, чтобы безопасная скорость на любой улице была интуитивно понятна и соблюдалась большинством водителей", – подытожил Ходаков.
Ранее в Госдуме поддержали введение регламента езды пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес. В частности, правила определят максимально допустимую скорость.
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