Первую зарядную станцию для электромобилей установили в жилом районе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В столичном районе Марьино установили зарядную станцию для электромобилей. Она стала первой, установленной в жилом районе, сообщает пресс-служба МОЭСК.
ЭЗС стандарта Mode 3 мощностью 22 киловатт появилась во дворе дома № 20 по улице Братиславская. Ее установили в рамках реализации проекта "Умный квартал", курируемого городскими властями.
Зарядная инфраструктура в Москве развивается с конца 2011 года. На сегодняшний день в сети "МОЭСК-EV" функционирует 36 подобных станций.
Ранее сообщалось, что до конца года дворы в ТиНАО оснастят заправками для электромобилей. Их встроят в так называемые умные фонари.
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