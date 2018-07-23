Первую зарядную станцию для электромобилей установили в жилом районе Москвы

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В столичном районе Марьино установили зарядную станцию для электромобилей. Она стала первой, установленной в жилом районе, сообщает пресс-служба МОЭСК.

ЭЗС стандарта Mode 3 мощностью 22 киловатт появилась во дворе дома № 20 по улице Братиславская. Ее установили в рамках реализации проекта "Умный квартал", курируемого городскими властями.

Зарядная инфраструктура в Москве развивается с конца 2011 года. На сегодняшний день в сети "МОЭСК-EV" функционирует 36 подобных станций.

Ранее сообщалось, что до конца года дворы в ТиНАО оснастят заправками для электромобилей. Их встроят в так называемые умные фонари.