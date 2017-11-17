Названа пятерка самых продаваемых машин по цене до 750 тысяч рублей‍

Эксперты Ассоциации Европейского бизнеса составили список самых популярных на российском рынке автомобилей стоимостью меньше 750 тысяч рублей. В целом 2017 год стал благоприятным благодаря росту продаж машин.

В первую очередь выросли продажи бюджетных авто, сообщает портал "Автовзгляд". Лидером списка стал KIA Rio с ценой 685 тысяч рублей за базовую комплектацию. При этом чаще продается версия Comfort, оснащенная 1,6-литровым мотором мощностью в 123 лошадиных силы. Цена машины составляет 810 тыс рублей.

Отечественная Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга. Машина в базовой комплектации стоит 555 тысяч рублей. Модель оценили российские потребители.

В тройку лидеров вошел еще один кореец – Hyundai Solaris. Базовая комплектация Active, оснащенная 1,4-литровым мотором, шестиступенчатой механической коробкой передач, начинается от 625 тысяч рублей.

Четвертую и пятую строчки заняли немецкий Volkswagen Polo и французский Renault Duster. Базовый немец стоит порядка 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что продажи легковых автомобилей в России в октябре увеличились на 17,3 процента и составили 148 597 машин. Всего за 10 месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 11,3 процента до 1 миллиона 277 тысяч 938 машин.

При этом, на рынке уже восьмой месяц наблюдается устойчивый рост. Это самый продолжительный период положительной динамики с 2012 года.

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