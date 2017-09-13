Ликсутов назвал личный автомобиль худшей инвестицией

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Личный автомобиль можно считать худшей инвестицией для москвичей, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва". По озвученным данным, жители столицы пользуются личным транспортом только семь процентов своего времени.

"Если вам принадлежит машина в постоянном режиме, как вы думаете, сколько процентов времени от 100 процентов вы пользуетесь своей машиной? В Москве это семь процентов", − пояснил Ликсутов. По его словам, получается, что за весь год москвичи используют личный автомобиль примерно три−четыре недели, а в оставшееся время машина просто стоит. При этом, как напомнил, заммэра, ее владелец продолжает оплачивать страховку и техническое обслуживание. "Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить", − подытожил Ликсутов.

В то же время Ликсутов назвал московский парк аренды автомобилей одним из самых динамично развивающихся в мире. Кроме того, по словам заммэра, в этом году столичные таксопарки пополнят примерно 10 тысяч новых машин. Если в начале года ежедневно совершали в среднем 600 тысяч поездок на такси, то в сентябре эта цифра увеличилась до 715 тысяч поездок в день, сообщил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что российская столица вошла в тройку лидеров по дешевизне поездки на такси. Согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017, по цене за один километр поездки Москва заняла третье место после Каира и Бангкока. Максим Ликсутов отметил, что столичное такси стало одним из самых доступных в мире благодаря реформе, которую департамент транспорта проводит с 2011 года.

Подробнее о том, как развивается транспортная система столицы, читайте в интервью Максима Ликсутова на портале Москва 24.





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