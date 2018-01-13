Два человека пострадали при столкновении легковушек на Калужском шоссе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Два человека получили травмы в результате дорожной аварии в ТиНАО. На Калужском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По данным ТАСС, ДТП произошло на 49-м километре Калужского шоссе. При столкновении пострадали два человека. Первую помощь пострадавшим оказали на месте. Затем одного из них доставили в больницу вертолетом Московского авиационного центра, уточнили в ведомстве.

Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.