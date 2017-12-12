СМИ сообщили о появлении в России новых дорожных знаков

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На российских дорогах появится новые дополнительные дорожные знаки и таблички. Об этом свидетельствует предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который уже начал действовать в стране.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, ПНСТ разрешает использование дополнительных дорожных знаков и табличек по всей стране.

Теперь среди знаков появятся такие, как "Запрет въезда на перекресток в случае затора", "Диагональный пешеходный переход", "Глухой переход", "Выделенная трамвайная полоса" и многие другие.

Например, знак "Запрет въезда на перекресток в случае затора" будут применять для дополнительного визуального обозначения "вафельной разметки", на которую нельзя выезжать в случае затора. Табличка "Глухие пешеходы" будет устанавливаться в местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. А перекрестки, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут обозначать знаком "Диагональный пешеходный переход".

Раньше такие знаки в качестве эксперимента были установлены на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Теперь они появятся по всей стране.

"Мы уже живем в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки. Они должны быть понятными и комфортными", – приводит издание слова представителя правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Планируется, что ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. По результатам его применения будет проведена последующая разработка национального стандарта России.